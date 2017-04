Lega Pro: girone B, anteprima 35a giornata

La 35a giornata del girone B di Lega Pro si giocherà quasi interamente sabato 14 aprile, con un solo posticipo, quello tra Reggiana e Gubbio, previsto per la serata di lunedì 17 alle 20.45. Tutti i riflettori saranno puntati sul Venezia, a cui basterà un pareggio in casa contro il Fano per laurearsi campione e festeggiare la serie B con tre giornate d’anticipo.

La lotta per il secondo posto vedrà entrambe le rivaliimpegnate entrambe in duedal sapore di playoff, rispettivamenteè invece il match di cartello per quanto riguarda la battaglie playout mentre ilcontro ile lacontro ilsi daranno battaglia per l’ultimo posto utile nella griglia playoff. Chiudono il quadro di giornata le sfide Modena-Sambenedettese, Ancona-FeralpiSalò e Lumezzane-Albinoleffe.