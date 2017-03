Lega Pro: Ancona, la crisi prosegue sul campo

Come se non bastassero i problemi societari degli ultimi tempi l’Ancona sta avendo grossi problemi anche sul campo. Domenica contro il Pordenone è arrivata infatti la quarta sconfitta consecutiva, che certifica l’ultimo posto in classifica e i grossi problemi di gioco che colpiscono Dorici ormai da tempo. Nelle ultime nove gare è infatti arrivato un solo punto, rimediato in casa contro il Santarcangelo, con quattro reti segnate e ben quindici subite.

Nonostante le dimissioni di Pagliari (sostituito da mister De Patre) la scossa tanto attesa non è ancora arrivata e il neo tecnico dovrà dunque lavorare duramente insieme alla squadra per evitare la retrocessione diretta. La buona notizia per i tifosi biancorossi è però che la zona playout è a soli tre punti di distanza, il che significa che con(contro Sudtirol, Lumezzane, Teramo e Forlì) i Dorici saranno artefici del proprio destino, almeno per provare a salvarsi attraverso gli scontri diretti.