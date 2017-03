Lega Pro, girone A: Robur Siena-Alessandria, i precedenti del big match

il big match delladeldi: nonostante le due squadre si ritrovino in condizioni di classifica diverse, la sfida dell'promette spettacolo. I bianconeri, per sperare ancora nei, hanno il disperato bisogno di inanellare una lunga serie di risultati utili consecutivi: il decimo posto dista sei punti e, in caso di ulteriore sconfitta, la situazione rischierebbe di sprofondare. Al contrario i grigi diguidano la classifica con un esile +4 sullae un preoccupante score in trasferta: lontano dal, infatti, il successo manca da sette partite, decisamente troppo per chi punta alla