Lega Pro, girone A: Pro Piacenza rigenerato nel 2017

Anno nuovo vita nuova nel girone A di Lega Pro: in questo inizio di 2017, a sorpresa, è il Pro Piacenza di Pea ad aver raccolto il maggior numero di punti (13), in virtù di un impressionante score di quattro vittorie, un pareggio ed una sconfitta (compreso il recupero della 19a giornata contro la Robur Siena). Con 10 punti seguono a ruota Arezzo, Giana Erminio e Como che, a loro volta, precedono l'inedito "gruppo salvezza" composto da Prato, Pontedera e Racing Roma. Nelle prime posizioni non risulta nessuna "big": Livorno, Alessandria e Cremonese, infatti, hanno iniziato l'anno con il freno a mano tirato e con tanti, inaspettati, problemi da risolvere. Chiudono il gruppo Robur Siena ed Olbia, con solo tre punti all'attivo.

Ecco la classifica completa di questo inizio di 2017:

1) Pro Piacenza: 13 punti*

2) Arezzo: 10 punti

3) Giana Erminio: 10 punti

4) Como: 10 punti

5) Prato: 9 punti

6) Pontedera: 8 punti

7) Racing Roma: 8 punti

8) Viterbese: 8 punti

9) Piacenza: 7 punti

10) Livorno: 7 punti

11) Pistoiese: 7 punti

12) Lupa Roma: 7 punti

13) Tuttocuoio: 7 punti

14) Alessandria: 6 punti

15) Lucchese: 5 punti

16) Renate: 5 punti

17) Cremonese: 5 punti

18) Carrarese: 4 punti

19) Robur Siena: 3 punti*

20) Olbia: 3 punti

*Pro Piacenza e Robur hanno disputato una partita in più