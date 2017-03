Lega Pro, girone A: la preview della 32a giornata

Nel girone A di Lega Pro l'affannosa caccia all'Alessandria prosegue. La 32a giornata offre due impegni, sulla carta, piuttosto complicati sia ai grigi che alla Cremonese seconda in classifica: la capolista ospita nel fortino del Moccagatta una Giana Erminio in grande spolvero, mentre la squadra di Tesser a Siena si gioca le sue ultime speranze per il primo posto (ora a -6) contro una Robur reduce dalla sconfitta di Carrara. Il Livorno in casa contro la Lupa Roma non può permettersi di sbagliare: i labronici cercano il terzo successo di fila nella speranza di scollarsi la pressione dell'Arezzo che, per sbancare la Piacenza biancorossa e rimanere in lizza per il terzo posto, avrà bisogno di una prestazione maiuscola.



Renate e Lucchese: il neo tecnico rossonero Giovanni Lopez vorrà inaugurare al meglio il suo esordio in panchina, ma i lombardi, dal canto loro, in casa vantano un ruolino di marcia di tutto rispetto (33 punti in sedici partite). Viterbese e Como per continuare a coltivare il loro sogno playoff dovranno superare gli ostacoli Olbia e Carrarese; dando uno sguardo alle zone basse della classifica, invece, spicca il derby toscano tra Pontedera e Prato.

A chiudere il quadro del 32mo turno sono Racing Roma-Pro Piacenza e il secondo derby di giornata tra Pistoiese e Tuttocuoio.