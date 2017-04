Lega Pro girone A, Prato-Giana Erminio 1-0: tabellino e highlights. Diretta

Prato-Giana Erminio 1-0 giocata oggi, sabato 29 aprile 2017 alle ore 16.30. Match valido per la 37a giornata di Lega Pro (girone A). Leggi il tabellino e la cronaca della partita, guarda i video dei gol. Tutto sulla sfida del Lungobisenzio.



Colpo del Prato: al Lungobisenzio i lanieri superano di misura la Giana Erminio (1-0) ed escono momentaneamente dalla zona playout. La sfida racconta poco: nella prima frazione l'unica vera occasione da rete capita sui piedi di Pinto che, però, trova la parata di un attento Layeni. Al 49' la squadra di Monaco si porta in vantaggio: sugli sviluppi di un corner battuto da Di Molfetta, Marzorati in spaccata batte Sanchez dopo una furibonda mischia. I lombardi subiscono il contraccolpo e non riescono a reagire: per la squadra di Albè è il terzo ko consecutivo.



PRATO-GIANA ERMINIO 1-0



MARCATORE: 47' Marzorati.

PRATO: Layeni, Catacchini, Martinelli, Romano (66' Ghidotti), Gargiulo, Moncini (73' De Marchi), Di Molfetta, Checchin, Tomi, Marzorati, Piscitella (46' Ceccarelli). A disp. Melgrati, Carcuro, Tavano, Malotti, Brondi, Benucci, Strada, Beduschi, Marini. All. Monaco.

GIANA ERMINIO: Sanchez, Iovine, Rocchi, Montesano, Augello, Pinardi, Marotta, Pinto (77' Ferrari), Chiarello (57' Capano), Bruno, Appiah (54' Perna). A disp. Viotti, Sosio, Tremolada, Biraghi, Greselin. All. Albè.

ARBITRO: Mastrodonato di Molfetta.



: nessuna.