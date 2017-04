Lega Pro girone A, Pistoiese-Olbia 0-1: tabellino e highlights. Diretta

Pistoiese-Olbia 0-1 giocata oggi, sabato 22 aprile 2017 alle ore 16.30. Match valido per la 36a giornata di Lega Pro (girone A). Leggi il tabellino e la cronaca della partita, guarda i video dei gol. Tutto sulla sfida del Nespoli.



Colpo grosso dell'Olbia: i galluresi sbancano il Melani giustiziando la Pistoiese (0-1 il risultato finale) e ritrovano un successo che mancava addirittura da tredici partite. La gara si rivela piuttosto statica: nel primo tempo le occasioni più importanti capitano sui piedi di Benedetti e Muroni, mentre nella ripresa sale in cattedera Cossu che dà velocità alla manovra dei sardi e sfiora il gol su punizione. Il vantaggio, però, lo firma all'86' Ogunseye che, appena entrato in campo, sugli sviluppi di un corner incorna di testa e batte Albertoni. Nel finale di gara gli orange si riversano nella metà campo avversaria e vanno vicini al pareggio con Gyasi.



PISTOIESE-OLBIA 0-1



MARCATORE: 86’ Ogunseye.

PISTOIESE: Albertoni, Boni, Priola, Fissore, Guglielmotti (56’ Colombo), Benedetti, Minotti (69’ Luperini), Zanon, Hamlili, Sparacello (50’ Gyasi), Rovini. A disp. Feola, Placido, Sammartino, Proia, Pandolfi, Colombini, Varano, Neuton, Tomaselli. All. Atzori.

OLBIA: Van der Want, Pinna, Iotti, Dametto, Cotali, Muroni, Feola, Piredda, Ragatzu (80’ Ogunseye), Kouko, Capello (57’ Cossu). A disp. Ricci, Deiana, Murgia, Pisano, Senesi, Quaranta, Benedicic. All. Mereu.

ARBITRO: Guida di Salerno.



: ammonito Kouko.