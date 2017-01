Lega Pro, girone A: Lupa Roma, ecco Bremec e D'Agostino

In attesa del ritorno in campo, la Lupa Roma si rifà il look. La società capitolina ha annunciato i primi due colpi di questa sessione invernale di calciomercato: trattasi dell'esperto portiere Nicolás Suárez Bremec e del centravanti Stefano D'Agostino, rilevato dall'Unicusano Fondi. Due acquisti di spessore che certificano la chiara volontà della Lupa nel raggiungere l'obiettivo salvezza prefissato alla vigilia del campionato. Il finale di 2016, a questo proposito, è sicuramente di buon auspicio per l'immediato futuro: i cinque punti raccolti nelle ultime tre sfide, infatti, hanno sensibilmente avvicinato la squadra di Di Michele alla zona tranquilla della classifica.





La ripresa del campionato è alle porte ma in quel di Tivoli le prerogative per "azzannare" questa salvezza sembrano esserci tutte.