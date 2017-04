Lega Pro girone A, Como-Lupa Roma 2-1: tabellino e highlights. Diretta

Como-Lupa Roma 2-1 giocata oggi, sabato 22 aprile 2017 alle ore 14.30. Match valido per la 36a giornata di Lega Pro (girone A). Leggi il tabellino e la cronaca della partita, guarda i video dei gol. Tutto sulla sfida del Sinigaglia.



Il Como conquista i playoff: al Sinigaglia la formazione di Gallo batte in rimonta la Lupa Roma e si aggiudica aritmeticamente la qualificazione alla post season. In un primo tempo equilibrato, in cui spicca la traversa di Peverelli, è Iadaresta nei minuti di recupero a portare in vantaggio i capitolini con una conclusione nettamente deviata da Briganti. I lariani in avvio di ripresa faticano a creare gioco, ma nell'ultimo quarto d'ora si scatenano: Pessina al 76' su calcio di rigore (causato da un fallo di Sfanò su Cristiani) ristabilisce la parità mentre Sperotto all'85' completa la rimonta finalizzando un'ottima azione di contropiede.



COMO-LUPA ROMA 2-1



MARCATORI: 45' Iadaresta (L), 76’ rig. Pessina (C), 85’ Sperotto (C).

COMO: Zanotti, Fissore, Briganti, Nossa, Fissore (46’ Bertani), Peverelli, Pessina, Fietta (69’ Damian), Di Quinzio, Sperotto, Le Noci (24’ Cristiani), Chinellato. A disp. Crispino, Barlocco, Cicconi, Antezza, Cavalli, Cortesi, Marconi, Piacentini, De Leidi. All. Gallo.

LUPA ROMA: Bremec, Antonelli (13’ Rosato), Cafiero, Gigli, Sfanò (77’ Aloi), Corvesi, La Camera, Scicchitano (58’ Mazzarani), Garufi, Iadaresta, Mastropietro. A disp. Brunelli, Valotti, Proia, Cavagna. All. Di Michele.

ARBITRO: Tursi di Valdarno.



: ammoniti Nossa (C), Corvesi, Cafiero (L).