Lega Pro, 21a giornata: la presentazione di Lumezzane-Parma

Parma, ecco la tua prova del nove: nell’ultimo mese gli emiliani hanno vinto e convinto (tre successi ed un pareggio, spiccano i trionfi contro Reggiana e Modena) ma la trasferta di Lumezzane rappresenta l’ennesimo banco di prova per i ducali. La formazione di mister De Paola, infatti, vanta la miglior difesa del girone (solo quindici gol incassati) e tra le mura amiche del Saleri crea sempre grossi problemi alle avversarie: all’andata i valgobbini persero 1-0 incassando il gol solo nel finale, per cui ai ducali di D’Aversa servirà una grande prestazione per cogliere l’intera posta in palio. Squadre in campo venerdì alle 14.30: al momento il Parma ha soli tre punti di ritardo dalla vetta, per cui dovrà assolutamente dettare legge per continuare a sognare.