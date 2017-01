Coppa d'Africa 2017: l'albo d'oro

Il calendario completo della Coppa d'Africa 2017



Dal 14 gennaio al 15 febbraio in Gabon va in scena la 31esima edizione della Coppa d'Africa organizzata dalla CAN, la federcalcio continentale. La Costa d'Avorio di Gervinho e Yayà Tourè è la selezione campione uscente, avendo vinto nel 2015 in Guinea Equatoriale contro il Ghana nella finale decisa ai calci di rigore. Gli Elefanti hanno conquistato il titolo per due volte nella storia mentre il primato è dell'Egitto, rappresentato oggi dal romanista Salah, che vanta sette successi di cui tre di fila tra il 2006 e il 2010.



Quattro le vittorie del Ghana e del Camerun mentre la Nigeria vanta tre trofei nella sua storia. Il capocannoniere assoluto della Coppa d'Africa è l'ex interista Samuel Eto'o con 18 reti, davanti all'ivoriano Laurent Pokou con 14 e al nigeriano Rashidi Yekini a quota 13.



L'albo d'oro della Coppa d'Africa (fra parentesi il paese ospitante).



1957 (Sudan): Egitto

1959 (Rep. Araba Unita): Rep. Araba Unita

1962 (Etiopia): Etiopia

1963 (Ghana): Ghana

1965 (Tunisia): Ghana

1968 (Etiopia): Congo-Kinshasa

1970 (Sudan): Sudan

1972 (Camerun): Congo-Brazzaville

1974 (Egitto): Zaire

1976 (Etiopia): Marocco

1978 (Ghana): Ghana

1980 (Nigeria): Nigeria

1982 (Libia): Ghana

1984 (Costa d'Avorio): Camerun

1986 (Egitto): Egitto

1988 (Marocco): Camerun

1990 (Algeria): Algeria

1992 (Senegal): Costa d'Avorio

1994 (Tunisia): Nigeria

1996 (Sudafrica): Sudafrica

1998 (Burkina Faso): Egitto

2000 (Ghana – Nigeria): Camerun

2002 (Mali): Camerun

2004 (Tunisia): Tunisia

2006 (Egitto): Egitto

2008 (Ghana): Egitto

2010 (Angola): Egitto

2012 (Gabon – Guinea Equatoriale): Zambia

2013 (Sudafrica): Nigeria



2015 (Guinea Equatoriale): Costa d'Avorio