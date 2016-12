Bundesliga: risultati e classifica in diretta. Live

Torna coi piedi per terra ilche perdeall'Allianz Arena colnella sfida al vertice della 16esima giornata die finisce adalla squadra diche ipoteca il titolo di campione d'inverno. I bavaresi chiudono la pratica nel primo tempo con i gol didi. A Berlino l'superailfanalino di coda e si porta al terzo posto.Ilspezza le ali alnel big match dell'Allianz Arena, e si riprende la vetta solitaria dellaipotecando anche il titolo di campioni d'inverno. La sorprendente matricola allenata dasi inchina alla squadra di Carloche detta legge fin dall'inizio e al 17' trova il vantaggio conche insacca a porta vuota dopo il palo di. Poco doposcheggia il palo, poi il 25' su un errato disimpegno diarriva ildicon un bel diagonale da dentro l'area.Al 29' arriva la prima palla gol per l'col capitanoche incorna di testa e costringal miracolo. Sulla ripartenza delc'è un netto fallo da dietro della stellae l'arbitro lo. Prima dell'intervallo i bavaresi, avantie con l'uomo in più, trovano il tris consu calcio di. La ripresa è senza storia, ildomina e nel finale sfiora il poker: all'86'vola e respinge la punizione didiretta all'incrocio, poi subito doposcarica un gran sinistro ma la sfera sbatte sotto la, rimbalza sulla linea ed esce.Con questo successo ilsale ae si porta asull'e asull'. I berlinesi, reduci da due sconfitte, battonoil fanalino di codacon i gol diin avvio di ripresa. Continua a sorprendere ilche vincesul campo dell', ilpareggiamentre l', ancora imbattuto, non va oltre ln casa cole centra il terzo pareggio di fila.Terzo pareggio di fila in campionato per ilche, al, va addirittura in svantaggio per una rete segnata dal sudcoreanobravo a ribadire in rete un pallone vagante in area. Il pareggio dei padroni di casa arriva a inizio ripresa conche, servito da Kagawa, spedisce la sfera nell'angolino sinistro. Nel finale il Borussia aumenta il forcing ma sbatte contro il muro difensivo dell'approfitta del mezzo passo falso dei gialloneri per rimanere da solo al terzo posto in classifica. Il grande protagonista dellaè il 23enne svedeseche sigla la doppietta decisiva in apertura e chiusura di match. In mezzo il raddoppio di Barkok che supera praticamente tutta la retroguardia avversaria e a tu per tu col portiere non sbaglia. Ilgioca buona parte della ripresa in 10 per il rosso diretto a Cordoba.In chiave salvezza importante vittoria delsul campo delconche trova la rete del momentaneo 1-1. Con questo successo gli uomini di Ismael agganciano al 13esimo posto in classifica con 16 punti proprio i prossimi avversari della Fiorentina in. Sale, infine, a quota 13 l'Amburgo che batte 2-1 lograzie ai gol di