Basket, Playoff Serie A: Milano vicina al baratro, Trento vede la finale

L'Olimpia Milano è a un passo dal baratro: Trento affonda 88-64 la squadra di Repesa nella gara-4 delle semifinali playoff di Serie A e si porta avanti 3-1. Per approdare in finale alla Dolomiti Energia basterà solo un'altra vittoria mentre l'EA7 dovrà inanellare un striscia di tre successi consecutivi. A trascinare i ragazzi di coach Buscaglia nella partita casalinga ci pensa uno straordinario Joao Gomes, autore di 21 punti e 10 rimbalzi.

L'equilibrio al PalaTrento dura in pratica solo nel primo quarto, chiuso comunque con i padroni di casa avanti di 3 lunghezze (18-15). Col passare dei minuti Milano, orfana di Miroslav Raduljica, subisce un parziale di 11-0 (35-22 al 17') che indirizza l'incontro. Al rientro in campo dopo l'intervallo lungo l'EA7 si scioglie sotto i colpi di Joao Gomes e di Shavon Shield (16 punti). Sotto di 22 (63-41), l'Olimpia tenta la rimonta portandosi sul -11 (68-57) a inizio quarto quarto ma sprofonda nuovamente nel finale chiudendo con un significativo -24. Tra le fila degli ospiti si salva solo Kalnietis con 14 punti. La Dolomiti Energia porta in doppia cifra anche Flaccadori (13) e Hogue (12 con 8 rimbalzi) mentre a Milano non possono bastare i 14 punti di Kalnietis e gli 11 di Hickman. Venerdì al Forum andrà in scena gara-5: per l'EA7 è già l'ultima spiaggia, Trento vuole invece vincere per centrare la prima finale scudetto della sua storia.