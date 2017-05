Basket, playoff Serie A: Capo d'Orlando sorprende Milano, Trento sorride

I playoff della Serie A di basket si aprono con una grande sorpresa: la Betaland Capo d'Orlando sbanca il Forum di Assago battendo 87-80 Milano in gara-1. All'Olimpia, sempre sotto nel punteggio, non basta una prova sontuosa di Davide Pascolo (autore di 24 punti) per completare la rimonta. Fa festa anche la Dolomiti Energia Trento che sconfigge 65-55 in casa il Banco di Sardegna Sassari con 17 punti del portoghese Joao Gomes.

Capo d'Orlando, testa di serie numero 8 del tabellone, parte col piede sull'acceleratore al Forum con un clamoroso break di 8-0 in apertura di match che mette in guardia l'Olimpia. Milano, vincitrice della regular season, riesce a passare solo una volta in vantaggio (28-27) nel corso del secondo quarto. Al rientro in campo dall'intervallo lungo la squadra di Gennaro Di Carlo travolge letteralmente l'EA7 con un parziale di 25-18. I ragazzi di Repesa si svegliano troppo tardi e nell'ultimo parziale tentano la rimonta con un super Pascolo (24 punti). Nel finale un contestato fallo tecnico di Hickman chiude virtualmente l'incontro. A trascinare l'Orlandina ci pensano Iannuzzi e Tepic, che piazzano rispettivamente 18 e 17 punti. Domenica sera, sempre al Forum, va in scena gara-2 e per Milano sarà già decisiva.

Pronostico rispettato invece in gara-1 a Trento dove la Dolomiti Energia, quarta forza del campionato, si impone su Sassari, quinta. I padroni di casa sfruttano un decisivo Gomes e la forza del gruppo per battere il Banco di Sardegna, apparso troppo impreciso dalla lunga distanza (6/26). Tra gli ospiti si salva solo David Bell, l'unico a chiudere in doppia cifra con 10 punti. Gara-2 è in programma domenica sera sempre al PalaTrento.