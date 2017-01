Volley, Champions: Perugia implacabile, steso il Belgorod

Nella terza giornata del Girone E di Champions League di volley Perugia si impone 3-2 (11-25, 25-14, 31-29, 18-25, 15-13) al PalaEvangelisti sul Belgorod e resta da sola al comando della classifica con 8 punti, 2 in più dei russi. La Sir Sicoma, già sicura di accedere alle Final Four come società organizzatrice dell'evento al Palalottomatica di Roma il 29 e 30 aprile, onora nel migliore dei modi la manifestazione con un successo al tie-break.





Dopo un avvio di match disastroso culminato con il misero bottino di 11 punti siglati nel primo set,torna in carreggiata trovando compattezza nel muro consugli scudi e chiudendo il secondo parziale con un convincente 25-14. Nel terzo set si assiste ad un testa a testa serrato con i russi che vengono piegati 31-29 grazie ad un superautore di 25 punti totali di cui 10 solo in questo parziale. Ilè vivo e conquista piuttosto agevolmente il quarto set sfruttando la buona vena realizzativa di(16 punti). A spezzare l'equilibrio nel tie-break è il rosso ache regala il 14-12 a Perugia che poi chiude i conti 15-13.