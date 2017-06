Volley femminile, qualificazioni Mondiali: tris Italia, Lettonia asfaltata

L'Italia è un carro armato e vince la terza sfida in altrettante gare nel torneo di qualificazione ai Mondiali in Giappone nel 2018 in corso a Kortriijk, in Belgio. Le ragazze del ct Mazzanti travolgono con un agevole 3-0 (25-12, 25-9, 25-16) la Lettonia in circa un'ora di gioco e restano a punteggio pieno: spiccano i 16 punti di Sara Loda. L'Italia tornerà in campo domani, sabato, alle ore 17.30 contro la Spagna.

Terza sfida e terzo successo dell'Italvolley femminile impegnata in Belgio nelle qualificazioni ai Mondiali 2018 in Giappone. Le ragazze del ct Davide Mazzanti, inserite nel gruppo D, superano in appena 59 minuti l'abbordabile Lettonia con un rotondo 3-0 (25-12, 25-9, 25-16). L'avvio di gara è favorevole alle azzurre che si portano sul 10-3, poi toccano il massimo vantaggio sul +13 e chiudono 25-12. C'è ancora meno storia nel secondo parziale con l'Italia che dilaga 25-9 e fa 2-0.

Nel terzo set c'è una timida resistenza delle baltiche ma l'Italia gestisce i cali di concentrazione e chiude con un tranquillo 25-16. Nelle file azzurre spicca la prestazione di Sara Loda: la schiacciatrice bergamasca in forza a Scandicci realizza 16 punti con 11 schiacciate vincenti e 4 ace; bene anche Anna Danesi, 12 punti con 4 muri decisivi, e Indre Sorokaite, 10 punti. L'Italia tornerà in campo domani, sanato, alle ore 17.30 contro la Spagna.