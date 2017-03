Volley, Champions: Lube ai Playoff 6, sconfitta indolore col Belchatow

La Lube Civitanova perde 3-2 (24-26, 16-25, 28-26, 25-15, 15-13) contro il Belchatow nella sfida di ritorno dei Playoff 12 di Champions League di volley maschile ma conquista comunque il pass per il turno successivo in virtù del 3-1 dell'andata in Polonia. Tra le donne la Liu Jo Nordmeccanica Modena compromette la qualificazione alle Final Four di Treviso, cadendo 3-0 (25-22, 25-13, 25-13) in casa con la Dinamo Mosca nell'andata dei Playoff 6.





Alla Lube bastava vincere 2 set per accedere aie attendere poi la vincente della sfida di domani trae il Rzeszow. Civitanova porta a termine il suo compito conquistando senza troppe complicazioni i primi 2 parziali. Poi coach Blengini dà spazio alle seconde linee e il match finisce al tie break. La Lube conquista addirittura tre match point nel terzo set ma non riesce a chiudere l'incontro. Con l'orgoglio, ilviene fuori alla distanza e riesce ad ottenere una vittoria prestigiosa all'seppure inutile al fine della qualificazione. Miglior marcatore dell'incontro per i polacchi è il solito(ex) con 26 punti mentre perbuona prova di Sokolov a quota 15.Ale ragazze di Marcovengono letteralmente surclassate dalle russe. Latiene testa solo nel primo set, perso 25-22. Poi il crollo è verticale con solo 13 punti conquistati sia nel secondo sia nel terzo parziale. Per accedere allein programma a Treviso il 22 e 23 aprile,dovrà riuscire nell'impresa di vincere 3-0 o 3-1 in Russia il prossimo 5 aprile ed imporsi anche nel successivo. Tra le emiliane si salva solo la serba Jovanache mette a referto 17 punti.