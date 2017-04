Volley, Champions donne: Conegliano da applausi, è in finale

Impresa di Conegliano che, davanti al pubblico amico del PalaVerde, batte 3-1 la Dinamo Mosca e vola in finale di Champions imponendosi con i parziali di 25-18, 25-15, 15-25, 25-27 al termine di una partita combattutissima. La Imoco, domenica alle 18, affronterà la formazione turca del Vakifbank che nell'altra semifinale ha avuto la meglio sull'Eczacibasi nel derby di Istanbul: 3-0 il punteggio finale con i parziali di 25-20, 26-24, 25-22.



Contro la Dinamo Mosca della fortissima Nataliya Goncharova (19 punti per lei), la Imoco di coach Mazzanti sfodera una prestazione perfetta e stacca con merito il biglietto per la finalissima di Champions imponendosi 3-1 dopo quasi due ore di gioco nella bolgia del PalaVerde, tutto colorato di gialloblù. Le Pantere, trascinate da una strepitosa prova di Serena Ortolani che mette a referto 20 punti, iniziano il match con un piglio da grande squadra e si aggiudicano nettamente i primi due set con i parziali di 25-18, 25-15.



Le russe reagiscono nel terzo set stravincendolo 25-15, poi nel quarto è battaglia punto a punto: laresta sempre avanti nel punteggio e mette nel mirino il tie-break, ma nel finaletira fuori il meglio e ribalta tutto.firma il sorpasso sul 21-20, poi i vantaggi premiano la squadra diche vola in finale di Champions per la prima volta nella sua storia. Di fronte troverà un'altra squadra di assoluto livello, ildi coachche fa suo il derby turco contro l'dicon un secco 3-0: sugli scudi la cinese, assoluta protagonista con 24 punti.