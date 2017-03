Volley, Champions: Civitanova e Modena, che colpi in Polonia!

Comincia nel migliore dei modi l'avventura delle due squadre italiane impegnate nei Playoffs 12 della Champions League di volley maschile. Civitanova e Modena vincono infatti le rispettive gare d'andata in Polonia. La Lube si impone con un netto 3-1 (25-21, 21-25, 25-23, 25-21) sul Belchatow e mette una seria ipoteca sul passaggio del turno. Dopo un match infinito l'Azimut batte il Rzeszow al tie-break (23-25, 25-19, 25-27, 25-19, 15-12).

Davanti ai quasi 10mila tifosi delll'Atlas Arena la Lube fa la voce grossa nel primo set, vinto grazie a percentuali d'attacco altissime. Nel secondo gli errori, soprattutto in battuta, costano caro alla squadra di Blengini che non va oltre i 21 punti. Nel terzo parziale Civitanova getta al vento 5 punti di vantaggio (13-8) ma riesce comunque ad imporsi nel momento decisivo grazie al muro di Juantorena su Wlazly e agli errori di Winiarski e dello stesso Wlazly al servizio. Nel quarto set la Lube scappa sul 16-12 e frena senza troppi patemi il tentativo di tornare in partita del Belchatow che paga l'assenza della stella Bartosz Kurek. Protagonisti della serata per Civitanova sono Tsvetan Sokolov con 27 punti (68% in attacco e 2 muri) e Osmany Jantorena con 18 punti. Ai marchigiani basterà vincere due set nel ritorno di mercoledì prossimo all'Eurosole Forum per avere la certezza di accedere ai Playoffs 6.

Dopo più di due ore Modena riesce ad avere la meglio sul Rzeszow seppure solo al quinto set. L'Azimut dovrà dunque vincere il ritorno oppure perdere al tie-break ed imporsi nel successivo golden set per passare il turno. Il tabellone metterebbe di fronte proprio l'Azimut e la Lube in caso di doppio approdo delle italiane ai Playoffs 6. La squadra di coach Tubertini fatica ad entrare nel match e va subito sotto 2-1 in Polonia. Nel quarto set i campioni d'Italia si svegliano piazzando un parziale di 6-1 (17-13) che regala virtualmente il 2-2. Modena sale sul 5-1 in apertura di tie-break ma viene agguantata sul 12-12. A quel punto Holt, Vettori e Ngapeth prendono in mano l'Azimut e la trascinano al successo. Decisivo l'apporto del francese che sigla 26 punti.