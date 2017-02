Volley, Champions: cinquina Modena, stesa Belchatow

La marcia in Champions League dell'Azimut Modena non conosce intoppi e col successo per 3-1 al PalaPanini contro Belchatow nella quinta giornata arriva la certezza del primo posto del girone D. La squadra di coach Roberto Tubertini domina il primo set, perde il secondo e poi conquista i successivi due con qualche sofferenza, seppur contro una formazione reduce da due successi. Brilla Luca Vettori, autore di 21 punti.

Missione compiuta per l'Azimut Modena che batte 3-1 lo Skra Belchatow, si assicura il primo posto nel gruppo D e vola ai Playoff 12 con il chiaro obiettivo delle Final Four di maggio a Roma. Contro i polacchi, secondi nel girone e reduci da due vittorie, la squadra di Turbertini parte forte e chiude 25-16 con l'ace di Ngapeth un primo set dominato. Nel secondo parziale arriva la reazione di Belchatow che comanda fin dall'inizio e si impone 25-21.

Il terzo set è molto equilibrato, Modena tiene sempre la testa avanti e poi chiude 25-22 con l'ace di Luca Vettori. Si va al quarto set e anche qui l'Azimut riesce a comandare, pur senza creare uno strappo importante, e poi si impone 25-22 coi punti di Massari. Spiccano i 21 punti di Luca Vettori, uniti ai 15 di Ngapeth e ai 13 di Maxwell Holt.