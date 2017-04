Volley, Champions: capolavoro Lube, espugnata Modena

Prestazione da incorniciare di Civitanova che al PalaPanini, nell'andata dei Playoff 6 di Champions League, si impone 3-0 sulla Azimut Modena con i parziali di 25-23, 25-18, 29-27. Un successo travolgente quello della Lube di coach Blengini, che ipoteca così la qualificazione alla Final Four. In campo femminile Champions finita per la Liu Jo Nordmeccanica Modena, battuta con un secco 3-0 in Russia dalla Dinamo Mosca nel ritorno dei Playoff 6.



Sorride a Civitanova l'ennesimo capitolo della sfida infinita contro Modena. La Lube di coach Blengini strapazza la Azimut cogliendo un successo dalle dimensioni impensabili alla vigilia, visto l'equilibrio delle forze in campo. Vinto il primo set 25-23, il sestetto marchigiano alza la voce nel secondo parziale aggiudicandoselo nettamente col punteggio di 25-18. La reazione degli emiliani di coach Tubertini arriva nel terzo set, ma i vantaggi fanno felice la Lube che ora potrà affrontare con grande serenità il match di ritorno in programma giovedì prossimo 13 aprile all'Eurosuole Forum. Blengini si gode un Sokolov da applausi (20 punti per lui), mentre alla Azimut non bastano i 16 di Vettori. Ma prima del secondo atto del derby tutto italiano di Champions, le due squadre si ritroveranno di fronte anche domenica a Civitanova Marche per gara 3 delle semifinali scudetto: la serie, dopo i primi due incontri, è sull'1-1.



In campo femminile finisce ail'avventura indella, eliminata dalla. Il sestetto emiliano di coach, dopo avere perso il match d'andata in casa per 3-0, rimedia un'altra secca sconfitta anche sul campo delle fortissime russe uscendo dal doppio confronto senza avere vinto nemmeno un set. Lasi impone in un'ora e 15 minuti di gioco con i parziali di 25-20, 25-19, 25-21 e vola alla, in programma nel weekend del 22-23 aprile aldi) dove se la vedrà subito con. Nella scialba serata di Modena si salva il tandem composto dache mettono a referto 11 punti ciascuna. Tra le russe brillano Nataliyae Bethania(14 punti a testa); bene anche Maja(10 punti + 5 muri).