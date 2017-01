Volley, SuperLega: Civitanova mette la quinta, Milano ko

Inizia nel migliore dei modi il 2017 di Civitanova: nell'anticipo della quinta giornata di ritorno di SuperLega il sestetto marchigiano batte la Revivre Milano con un secco 3-0 (25-19, 25-16, 25-16 i parziali), centra la quinta vittoria consecutiva e va in fuga: ora la squadra allenata da Blengini è in testa a +6 su Trento, impegnata domenica in casa contro Piacenza. Quarto ko di fila invece per Milano che resta ancorata al penultimo posto.





