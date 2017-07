Tennis, Wimbledon: rimonta Cilic, è finale

E' Marin Cilic il primo finalista a Wimbledon. Il croato batte 3-1 (6-7 6-4 7-6 7-5) dopo 3 ore di gioco Sam Querrey e raggiunge il suo primo atto conclusivo sull'erba inglese. Partenza in salita per il numero 6 del mondo, con lo statunitense che vince al tie break il primo set ma crolla alla distanza. Fatali i break point nel secondo e quarto parziale. Cilic, adesso, sfiderà uno tra Federer e Berdych per aggiudicarsi il suo primo Wimbledon.

Nel primo set, a fare da padrone è il servizio: i due tennisti, infatti, vincono tutti i turni in battuta, senza mai concedere palle break. Inevitabile, quindi, il 6-6. Al tie break, a partire meglio è Cilic, che vola sul 4-1. Il croato, incredibilmente, spreca il vantaggio e, con due errori grossolani in risposta, perde 8-6, regalando a Querrey il primo set dopo 50 minuti. Nel secondo parziale, però, il servizio dello statunitense inizia a sgretolarsi: Cilic, al secondo e terzo turno in battuta del giustiziere di Murray, ha due palle break, annullate prontamente dal californiano. Al terzo tentativo, e sul 3-3, però, il croato riesce a strappare il turno in battuta, volando sul 3-5. Querrey mantiene vivo con il nono game il set, chiuso però dopo 37 minuti da Cilic, che pareggia il conto con il 6-4.

Il terzo parziale vede ancora il numero 6 del mondo strappare il servizio a Querrey, volando sul 2-1. La risposta dello statunitense, però, è stavolta immediata: break point e 3-2. Da questo momento, i due tennisti vinceranno sempre il turno in battuta. Si va di nuovo al tie break, che stavolta favorisce Cilic. Il croato conquista due volte il servizio, ribaltando dal 3-2 per Querrey al 3-7. E' la giocata che gli regala il terzo set dopo 2h19' di gioco. Al rientro in campo, il protagonista è lo statunitense, che strappa il servizio, annulla due break point all'avversario e vola sul 3-1. Qui inizia il capolavoro di Cilic: prima risale fino al 5-4, poi mette a segno il suo quarto break point e chiude sul 7-5 dopo 3 ore di gioco. Prima, storica finale a Wimbledon per il croato, che si giocherà il suo secondo titolo in un torneo del Grande Slam dopo la vittoria agli US Open nel 2014 contro Nishikori. Il numero 6 del mondo attende ora uno tra Federer e Berdych.