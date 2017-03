Wild card a Maria Sharapova: sarà agli Internazionali d'Italia

Ci sarà anche Maria Sharapova nel tabellone principale dei prossimi Internazionali d'Italia, in programma dal 10 al 21 maggio a Roma sui campi in terra rossa del Foro Italico. Gli organizzatori del più importante torneo italiano, infatti, hanno deciso di concedere una wild card alla 29enne tennista russa che sta scontando una squalifica di 15 mesi per doping e potrà tornare all'attività agonistica solamente a fine aprile.



Appresa la notizia la, che ha trionfato aglinel, ha espresso tutta la sua soddisfazione: "Il torneo diè stato il primo a contattarmi per offrirmi una- le sue parole - e questo significa molto per me.è sempre stato un posto speciale nella mia carriera e non vedo l'ora di tornare".