Tennis, Zverev nella top ten della classifica Atp

Prima la vittoria a Roma, poi il balzo in avanti nella classifica Atp. Uno dei protagonisti delle ultime 48 ore di sport è stato certamente Alexander Zverev. Il giovane tennista, vincendo agli Internazionali d'Italia, ha ottenuto il suo primo Master 1000 alla prima chance che la sua (si spera lunga e fortunata) carriera gli ha concesso. Il 6-4 6-3 al numero 2 del mondo Novak Djokovic gli ha consentito di volare nella top ten dei migliori tennisti del mondo.

A certificare il balzo in avanti è stata la nuova classifica stilata sulla base dei punteggi ottenuti negli scorsi tornei Atp. Dopo Roma, Zverev è salito dal 17o al 10o posto con 3150 punti. A guidare la classifica è sempre Andy Murray, seguito da Novak Djokovic. Terzo Wawrinka, mentre al quarto posto c'è Nadal. Il tennista tedesco ai piedi del podio grazie alle tre vittorie di Montecarlo, Barcellona e Madrid. Al Foro Italico, però, è stato eliminato ai quarti da Dominic Thiem, ora settimo in classifica. Federer è quinto. Il primo degli Italiani è Fabio Fognini, capace di eliminare Andy Murray agli Internazionali d'Italia per poi cedere ai quarti di finale proprio contro Zverev, il nuovo fenomeno del tennis mondiale. A dirlo non sono gli indovini con la sfera di cristallo, bensì i numeri, pronti a dare ragione a chi da poco più di un mese ha compiuto 20 anni, riuscendo a vincere uno dei più importanti tornei della storia di questo sport.