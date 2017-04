Wta Stoccarda: Sharapova è tornata, Vinci al tappeto

Maria is back! Ritorno dolce per la Sharapova che al primo incontro dopo la squalifica di 15 mesi per la positività al Meldonium batte Roberta Vinci al "Porsche Tennis Grand Prix", torneo Wta Premier in corso sulla terra rossa indoor di Stoccarda, in Germania. La 30enne siberiana ha superato l'azzurra in due set 7-5, 6-3 in un'ora e tre quarti di gioco. 'Masha', in campo con una wild card, ha già vinto a Stoccarda tra il 2012 e il 2014.

Nonostante le varie polemiche per la wild card concessagli, Maria Sharapova scende in campo sulla terra rossa di Stoccarda al "Porsche Tennis Grand Prix" e vince il primo match dopo 15 mesi di squalifica per doping battendo 7-5, 6-3 Roberta Vinci. La tarantina, che non aveva nascosto il malumore per la scelta del torneo di permettere alla russa di giocare, inizia forte e si porta subito sul 2-0 con un break. La reazione di Maria, apparsa un po' imballata e contratta, è però immediata: contro break e poi nuovo break nell'undicesimo game per salire 6-5 e chiudere 7-5.

Nel secondo set la Sharapova strappa subito il servizio alla Vinci, poi è brava a salvare tre palle break in un game interminabile, e da lì tiene in mano la partita chiudendo 6-3 con un altro break nel nono game. "Questa è la miglior sensazione che potessi vivere, mi sono sentita una ragazzina quando sono tornata in campo. È stato tutto molto speciale. Era la prima partita da tanto, ma questo è ciò che ho sempre fatto nella mia vita. Ogni match adesso è fondamentale, non importa quale sia la mia avversaria. Oggi ho iniziato un altro percorso, non so dove mi porterà ma voglio andare fino in fondo", ha detto Maria a fine gara.