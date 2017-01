Wta Auckland: rientro vincente per Serena Williams

Quattro mesi di pausa possono bastare per Serena Williams che torna in campo e vince al debutto nel 2017 contro Pauline Parmentier al torneo "ASB Classic" in corso sui campi in cemento di Auckland, in Nuova Zelanda. La campionessa americana si è imposta in due set 6-3, 6-4 in un'ora e un quarto contro la francese bagnando al meglio il suo esordio nell'anno nuovo, gara rimandata di un giorno a causa del maltempo sulla città neozelandese.





non ha brillato nella sua prima gara assoluta in carriera nel torneo dima è normale dopo uno- non giocava dalla semifinale deglicontro Karolinadove la sconfitta gli costò il numero 1 del ranking Wta - e dopo tutti i rumors del gossip seguiti all'annuncio ufficiale delcon, fondatore del social network. La statunitense, numero 2 al mondo, avrà tempo per ritrovare lo smalto migliore e presentarsi nella forma giusta agli, primo Slam stagionale.