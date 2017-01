Rientro ok per Serena Williams

Per una volta Serena Williams abbandona tutta la grinta e la ferocia che siamo abituati a vedere quando è sul campo da tennis e indossa i panni, pochi, della sexy ballerina. La campionessa di Los Angeles, ex numero 1 del mondo e appena tornata a gareggiare dopo oltre tre mesi di pausa in seguito agli Us Open, è la protagonista del nuovo spot per il marchio australiano di lingerie Berlei.

Il video, che Serena Williams ha postato sul suo profilo Instagram per la gioia dei sui 5 milioni di followers, ha totalizzato oltre 400mila visualizzazioni e mostra la tennista in versione "Flashdance" in cui balla in maniera molto sensuale in una sala deserta con addosso un reggiseno dal motivo floreale e collant trasparenti che evidenziano le sue forme. "A volte siamo tutti così seri che dimentichiamo di divertirci, ma è molto importante avere una passione nella vita che sia solo per te. Ogni giorno sono tanto disciplinata nei miei allenamenti, ma quando ballo mi lascio andare. E tu cosa fai per te?", ha scritto la Williams.