Internazionali d'Italia: Muguruza fa fuori Venus Williams

Muguruza contro Svitolina e Halep contro Bertens: queste le semifinali del torneo femminile agli Internazionali d'Italia. Sui campi in terra rossa del Foro Italico di Roma il programma dei quarti si è aperto con il successo della rumena Halep in due set 6-2, 6-4 contro la sorpresa estone Kontaveit mentre in serata la spagnola Muguruza ha centrato la prima vittoria in carriera contro Venus Williams, stesa in tre set 6-2, 3-6, 6-2.

Il Foro Italico di Roma porta bene a Garbine Muguruza che batte per la prima volta in carriera Venus Williams e conquista il pass per le semifinali degli Internazionali d'Italia di tennis. Dopo tre sconfitte in altrettanti precedenti, la spagnola si prende la rivincita sulla terra rossa romana e si impone in tre set 6-2, 3-6, 6-2 in un'ora e 46 minuti contro l'americana, vincitrice al Foro Italico nel lontano 1999.

Il match vede l'avvio fortissimo della Muguruza che nel primo set sale sul 4-0 con due break e poi chiude 6-2. Nel secondo parziale c'è la reazione di Venus Williams cui basta un break nel sesto game per portarsi avanti 4-2 e poi difendere la battuta per chiudere 6-3. Si va al terzo e decisivo set e l'americana strappa subito la battuta alla spagnola per l'1-0; la Muguruza però non si abbatte, anzi, reagisce conquistando 4 game consecutivi e poi chiude 6-2 ancora contro il servizio di Venus. In semifinale Garbine sfiderà la russa Elena Svitolina che ha avuto la meglio in due set 6-2, 7-6 della ceca Pliskova; dall'altra parte del tabellone sarà Halep contro Kiki Bertens.