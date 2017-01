Tennis, Hopman Cup: Federer torna e vince dopo il lungo stop

Il tennis ritrova il campione più amato dell'ultimo decennio, Roger Federer. Dopo sei interminabili mesi di stop forzato per l'infortunio al ginocchio destro, lo svizzero torna in campo nella Hopman Cup 2017 (trofeo per Nazioni che non dà punti nel ranking Atp) con una agevole vittoria in due set (6-3, 6-4) contro il britannico Dan Evans. Nessun problema dunque per 'Re Roger', sostenuto da oltre 13.500 spettatori della Perth Arena, in Australia.

Federer, 16esimo nel ranking Atp dopo il crollo nella passata stagione seguito al lungo periodo di assenza, rappresenta la Svizzera nella Hopman Cup insieme a Belinda Bencic. Se l'esordio non è stato proibitivo, per l'elvetico saranno sicuramente più impegnativi contro la Germania di Alexander Zverev e la Francia di Richard Gasquet.