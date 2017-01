Tennis: il lato sensuale di Eugenie Bouchard

Deve ancora centrare una vittoria di prestigio nel circuito ma Eugenie Bouchard è certamente una delle tenniste più famose del circuito. La 22enne canadese, numero 43 del mondo, è uscita al terzo turno degli Australian Open e così ha approfittato per farsi una piccola vacanza in compagnia del fidanzato, l'asso dei St. Louis Blues di hockey NHL Jordan Caron.

Il lato sexy di Eugenie Bouchard La canadese, numero 43 del mondo, sempre bellissima in campo e fuori Foto Instagram Foto Instagram Foto Instagram Foto Instagram Foto Instagram Foto Instagram

, come viene chiamata, ha postato diverse foto sul suo profilo, scatti che evidenziano il suo corpo sì sportivo ma anche molto sensuale. Lainfatti ha sempre il look giusto, non solo fuori ma anche dentro il campo. Ha solo bisogno di un successo importante per entrare di diritto nel lotto delle big del circuito.