Roland Garros: Murray e Wawrinka in semifinale

Stan Wawrinka si candida a grande favorito per la finale del Roland Garros insieme a Rafa Nadal. Lo svizzero, vincitore nel 2015 a Parigi, travolge in tre set 6-3, 6-3, 6-1 in un'ora e 42 minuti il croato Marin Cilic e centra la terza semifinale consecutiva sulla terra rossa di Parigi. L'elvetico, che in questa edizione non ha ancora perso un set, conquista la 12esima vittoria in 14 confronti col croato che non trova risposta alla potenza del 32enne di Losanna. Nel primo set Wawrinka sale 3-0 e poi amministra difendendo il servizio; nel secondo c'è equilibrio fino al 3-3, poi Stan infila due break; nel terzo non c'è storia, 5-0 e poi 6-1 finale.

In semifinale Wawrinka sfiderà Andy Murray che batte in rimonta in quattro set 2-6, 6-1, 7-6, 6-1 in due ore e 43 minuti il giapponese Kei Nishikori e trova la gara più convincente finora. Lo scozzese, numero 1 del mondo e finalista a Parigi nel 2016, inizia piano e perde malamente il primo set, poi però si ritrova e con 5 game consecutivi impatta la partita. Nel terzo set Nishikori è bravo a rispondere ai due break dello scozzese, poi però al tie break Andy domina (7-0) e chiude 7-6. Nel quarto parziale Murray perde subito la battuta ma da lì non sbaglia più: infila 6 game consecutivi e stacca il pass per la semifinale.