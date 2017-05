Roland Garros: Giorgi eliminata, figuraccia Kerber

Il Roland Garros di Camila Giorgi è già finito. Niente da fare per la marchigiana, sconfitta 2-0 (6-2, 6-3) dalla francese Oceane Dodin. Dura solo un'ora e 5 minuti la gara della Giorgi, numero 93 Wta, che cede in due set contro la Dodin, 56esima tennista al mondo. La francese accede per la prima volta in carriera al secondo turno approfittando della giornata negativa dell'azzurra che, a cavallo tra il primo e secondo set, subisce sette giochi consecutivi. La marchigiana ottiene il contro-break del momentaneo 4-2 prima di cedere definitivamente sul 6-3.

Tra le altre sfide di giornata clamoroso tonfo di Angelique Kerber, battuta con un doppio 6-2 dalla russa Ekaterina Makarova (40esima nel ranking Wta). Per la prima volta nell'Era Open la testa di serie numero 1 del tabellone femminile esce di scena all'esordio del Roland Garros. Nessun problema per Venus Williams che si sbarazza 2-0 (6-4, 7-6) della cinese Qiang Wang. Pronostici rispettati in campo maschile con Dominic Thiem (sesto favorito del seeding e numero 7 Atp) che liquida 3-0 (6-4, 6-0, 6-2) l'australiano Bernard Tomic. Avanzano al secondo turno anche Grigor Dimitrov e Pablo Carreno Busta. Il bulgaro batte 3-0 (6-2, 6-3, 6-4) il francese Stephane Robert mentre lo spagnolo regola 3-0 (6-4, 6-2, 6-2) Florian Mayer.