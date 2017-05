Internazionali d'Italia: Sharapova si ritira, Lucic-Baroni avanti

In campo femminile agli Internazionali d'Italia di tennis giornata da dimenticare per Maria Sharapova: la russa, dopo aver ricevuto la notizia della sua esclusione dal prossimo Roland Garros, è stata costretta al ritiro per un infortunio all'anca nel corso del match del secondo turno con Mirjana Lucic-Baroni.





Al momento dello stop sul centrale delMasha era avanti 2-1 nel terzo set dopo aver perso il primo e vinto il secondo. Avanzano agli ottavi Svetlanae Johannache battono rispettivamente 2-0 (6-1, 7-6) la ceca Siniakova e 2-0 (6-3, 6-0) la kazaka Putintseva. Julia, infine, elimina a sorpresa Kristina, numero 14 del ranking con il punteggio di di 7-6, 7-5.