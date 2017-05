Internazionali d'Italia: Halep prima semifinalista, Kontaveit ko

Simona Halep è la prima semifinalista del tabellone femminile degli Internazionali d'Italia di tennis, torneo Wta in corso di svolgimento sui campi in terra battuta del Foro Italico di Roma. La rumena numero 4 al mondo si è imposta in due set (6-2, 6-4) sulla estone Anett Kontaveit, proveniente dalle qualificazioni. La Halep accede tra le migliori 4 del torneo capitolino per la terza volta nelle ultime cinque edizioni.

E' un momento d'oro per la 25enne di Costanza che, dopo aver conquistato a Madrid il terzo Premier Mandatory della sua carriera, accede alla semifinale degli Internazionali d'Italia. Nel primo set la Halep parte forte portandosi immediatamente sul 3-0. Nel quarto gioco la Kontaveit riesce a strappare il servizio ma subisce l'immediato e definitivo contro-break nel game successivo. In avvio di secondo parziale l'estone perde subito la battuta, resta aggrappata all'incontro ma butta al vento la possibilità del 4-4 sprecando una palla break con una volée errata. La Halep ringrazia e chiude sul 6-4 trasformando il terzo match-point dopo un'ora e 20 minuti di gara. La prossima avversaria uscirà dalla sfida tra l'australiana di origini russe Daria Gavrilova (numero 33 del ranking Wta) e l'olandese Kiki Bertens (numero 20).