Dakar 2017: ancora maltempo, cancellata anche la 9a tappa

Il maltempo imperversa sulla Dakar e ne stravolge il programma: a causa dei violenti temporali che hanno provocato frane e smottamenti del terreno, gli organizzatori hanno infatti cancellato la tappa odierna (la nona del rally e la più lunga del programma) che si sarebbe dovuta svolgere da Salta a Chilecito, in Argentina, per un totale di 977 chilometri. Stessa sorte era capitata sabato scorso alla sesta frazione, da Oruro a La Paz in Bolivia.



La giornata odierna, secondo quanto comunicato dalla direzione di gara, sarà interamente utilizzata dai piloti per trasferire i loro mezzi a Chilecito utilizzando un percorso alternativo e accessibile: da lì, domani, dovrebbe prendere regolarmente il via la decima tappa che porterà la carovana fino a San Juan.



Al momento la situazione di classifica della Dakar vede al comando tra le auto il francese della Peugeot Sebastien Loeb, già vincitore di tre tappe: al secondo posto, a 1'38", c'è il connazionale e compagno di squadra Stephane Peterhansel. La leadership tra le moto è invece del britannico Sam Sunderland, primo con 21 minuti di vantaggio sul cileno Pablo Quintanilla. La giornata odierna, secondo quanto comunicato dalla direzione di gara, sarà interamente utilizzata dai piloti per trasferire i loro mezzi autilizzando un percorso alternativo e accessibile: da lì, domani, dovrebbe prendere regolarmente il via la decima tappa che porterà la carovana fino aAl momento la situazione di classifica dellavede al comando tra leil francese della Peugeot Sebastien, già vincitore di tre tappe: al secondo posto, a 1'38", c'è il connazionale e compagno di squadra Stephane. La leadership tra leè invece del britannico Sam, primo con 21 minuti di vantaggio sul cileno Pablo