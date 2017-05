Moto 3, Gp Spagna: Fenati secondo, vince Canet

Aron Canet conquista la vittoria nel Gp Spagna, quarta prova della Moto 3. A Jerez de la Frontera, lo spagnolo trionfa in sella alla sua Estrella Galicia battendo in volata Romano Fenati. L’azzurro, beffato di soli 31 millesimi, riesce però a precedere l’altro spagnolo sul podio, Joan Mir, e a ridurre le distanze nel Mondiale. Ora la differenza tra i due piloti è di 9 punti, con Fenati che insegue a 65. Quarto Marcos Ramirez. Bene gli altri italiani: Di Giannantonio chiude quinto. Migno e Bulega, entrambi dello Sky Racing Team VR46, sono rispettivamente sesto e settimo, mentre Bastianini chiude in ottava posizione. Grande delusione per lo spagnolo Jorge Martin: partito dalla pole, il pilota del team Gresini chiude nono con due secondi di ritardo vedendosi superare in classifica al secondo posto da Fenati. Ora, il distacco dal connazionale Mir è di 16 punti. E’ durata solo 9 giri, invece, la gara del britannico John McPhee, costretto al ritiro e fermo a quota 49.