F1, Gp Monaco: la gara in diretta. Live

Albo d'oro

E' Ayrton Senna il pilota più vincente di sempre grazie ai suoi 6 successi nel Principato, meglio di Graham Hill e Michael Schumacher, entrambi a quota 5 vittorie. Tra i piloti in attività i più vincenti sono Fernando Alonso e Lewis Hamilton, tutti e due vincitori per due volte a Monaco, e si conta un successo anche per Button, Raikkonen e Vettel. Tra i team, dominio McLaren con 15 vittorie, poi 8 trionfi per la Ferrari, 7 per la Lotus, 4 per Mercedes, 3 per Red Bull e 2 per Renault