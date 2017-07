F1, Gp Gran Bretagna: la gara in diretta. Live

Albo d'oro

E' Alain Prost il pilota più vincente a Silverstone grazie ai suoi cinque successi, con Hamilton che spera di raggiungerlo già in questo fine settimana, visto che il beniamino di casa ha già nel suo palmares quattro vittorie su questa pista. Tre trionfi per Clark e Michael Schumacher, mentre tra i piloti in attività si contano due vittorie per Alonso ed uno per Vettel e Raikkonen. Tra i team primeggia la Ferrari con 13 successi, poi 12 per McLaren, 8 per Williams, 4 per Mercedes e 3 per Lotus e Red Bull