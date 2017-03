Tirreno-Adriatico 2017: trionfa la BMC, Damiano Caruso leader

Come dodici mesi fa è il Team BMC a vincere la cronometro a squadre di 22,7 km a Lido di Camaiore che vale come prima tappa della Tirreno-Adriatico. Nel 2016 fu Oss a tagliare per primo il traguardo, stavolta è Damiano Caruso a passare prima di tutti e ad avere l'onore di indossare la maglia azzurra di leader della generale. Seguono Quick-Step e FDJ, quarta la Movistar di Quintana; limitano i danni Nibali e Aru.

E' partita per ultima con i gradi di favorita e non ha tradito la BMC, la forte formazione americana che vince la cronometro a squadre di 22,7 km a Lido di Camaiore, prima tappa della Tirreno-Adriatico 2017. Come lo scorso anno la BMC è la migliore e chiude la prova in 23'20" alla folle media di 58 km orari: seguono a 17" la Quick-Step di Tom Boonen, a 22" la FDJ di Pinaut e la Movistar di Quintana, a 25" la Orica-Scott di Adam Yates; chiudono la top ten la Bahrain-Merida di Nibali a 53" e l'Astana di Aru a 55". In ritardo la Bora di Sagan e il Team Sky di Landa, protagonista anche di una caduta durante il percorso con Gianni Moscon.

Il primo leader della classifica generale è Damiano Caruso che taglia per primo il traguardo della cronosquadre del Team BMC. Guardando i possibili big della generale Pinot, Quintana e Yates guadagnano una trentina di secondi su Nibali e Aru. Domani, giovedì, la seconda tappa, la prima in linea della "Corsa dei Due Mari": 229 km da Camaiore a Pomarance con arrivo in salita.