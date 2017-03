Tirreno-Adriatico 2017: Quintana show, trionfo sul Terminillo e maglia azzurra

Va a Nairo Quintana la quarta tappa della Tirreno-Adriatico, senza dubbio la più attesa con l'arrivo in quota sul Terminillo: spettacolare l'azione del colombiano della Movistar, che trionfa in solitaria staccando tutti con un'azione irresistibile a una manciata di chilometri dal traguardo. Un exploit che gli vale anche la maglia azzurra di leader della classifica generale: spodestato l'australiano della Bmc, Rohan Dennis.



Nella giornata in cui deludono sia Vincenzo Nibali che Fabio Aru, staccatisi rispettivamente dal gruppo dei migliori quando mancavano 5 e 6 chilometri alla fine, Nairo Quintana si conferma il padrone del Terminillo: il colombiano, che sulla salita laziale aveva trionfato anche nel 2015 in una tappa epica caratterizzata da una bufera di neve, piazza lo scatto decisivo a due chilometri dal traguardo staccando i britannici Thomas Geraint (Team Sky) e Adam Yates (Orica-Scott) rispettivamente di 18 e 24 secondi.



Quarto il colombiano Rigobertoche precede lo sloveno Simon, uno dei primi a provarci sulla salita conclusiva a 15 chilometri alla fine. Applausi anche per Davide, protagonista di unariassorbita ai -12 dal traguardo. Ilstravolge anche la classifica generale con Quintana che si prende la maglia azzurra di leader e ora ha un vantaggio di 33 secondi su Yates e di 56 secondi sul francese Thibuaut(FDJ). Domani è in programma la quinta tappa, 210 chilometri con partenza dae arrivo ao: un'altra frazione piuttosto impegnativa connella parte conclusiva del tracciato. E, soprattutto, con l'omaggio dellaalle popolazioni dell'Italia centrale colpite dal