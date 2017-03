Tirreno-Adriatico 2017: esplode la ruota, caduta per Moscon

Tirreno-Adriatico 2017 in diretta

Che botta per Moscon! Paura durante la prima tappa della Tirreno-Adriatico 2017, la cronometro a squadra di 22.7 km a Lido di Camaiore, quando il 22enne trentino del Team Sky è finito al suolo dopo che all'improvviso la ruota anteriore della sua bicicletta è esplosa a 62 km orari andando in frantumi. Moscon è caduto sull'asfalto sul lato destro del corpo e, fortunatamente, è risalito in sella e ha tagliato il traguardo nonostante delle vistose escoriazioni.

Il ragazzo ha poi tranquillizzato tutti con un divertente post su Twitter: "Ragazzi tranquilli! Si è solo graffiata un po' la carrozzeria!!".