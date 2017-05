Giro d'Italia 2017: 19a tappa, San Candido-Piancavallo. Live

La 19a tappa è l'ultimo arrivo in quota della 100esima edizione della corsa rosa; la partenza è fissata a San Candido e, dopo aver percorso 191km, si arriva a Piancavallo. Si inizia a salire dopo 6km dal via, con l'ascesa del Passo di Monte Croce Comelico; dopo una lunga discesa, circa 90km, interotta solo dalla Cima Sappada, non riconosciuta come GPM, si affronta il Sella Chianzutan (12km al 5,5%). Altra discesa e poi un lungo tratto, 60km, di falsopiano fino ad arrivare a Aviano, dove inizierà l'ultimo GPM di giornata: il Piancavallo. Una salita lunga 15 km con una pendenza media del 7,5%, ma con molti tratti al 14%.