Giro del Delfinato: volata vincente di Bauhaus

Come da previsione la quinta tappa, con partenza da La Tour de Salvagny e arrivo a Macon, si è risolta con una volata di gruppo. Si è aggiudicato il primo posto Phil Bauhaus, che e riuscito a battere allo sprint i francesi Demare (FDJ) e Coquard (Direct Energie); per il giovane tedesco della Sunweb si tratta della sua prima vittoria stagionale.

La tappa è stata caratterizzata da una fuga da parte di 4 corridori: Bouwman (LottoNL-Jumbo), Van Baarle (Cannnondale), Minnaard (Wanty-Groupe Gobert) e El Fares (Delko Marseille Provence KTM); questi uomini hanno avuto un vantaggio massimo di oltre 5’, ma a 20km dalla fine sono stati ripresi dal gruppo, tirato a tutta velocità dalle squadre dei velocisti, in particolare dalla Katusha, che con Kristoff puntava alla vittoria di tappa. Gli ultimi km sono stati affrontati ad una velocita elevatissima, con gli uomini di Kristoff che hanno imboccato per primi il rettilineo d’arrivo; ma a 300 metri dal traguardo, Bauhaus ha anticipato la volata riuscendo a resistere al ritorno di Demare e Coquard, mentre non ha potuto fare niente Kristoff, rimasto intrappolato nel “traffico”.

Per quanto riguarda la classifica generale, Thomas De Gendt (Lotto-Soudal) rimane in maglia gialla con un vantaggio di 27’’ su Porte (BMC) e di 51’’ su Valverde (Movistar). Da domani iniziano le tappe di montagna, dove sicuramente vedremo muoversi i corridori più attesi come Aru, Froome e Contador.