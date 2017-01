Ciclismo: Marchand, record dell'ora a 105 anni

"Avrei potuto far meglio!". Felice ma non completamente soddisfatto di sè Robert Marchand che, alla veneranda età di 105 anni, ha stabilito il nuovo record dell'ora nella categoria degli ultra centenari. Sulla pista del velodromo di Saint-Quentin-en-Yvelines (Yvelines), l'arzillo vecchietto francese, ex pompiere, ha percorso in sella alla sua bicicletta ben 22,547 chilometri nei 60 minuti previsti.





, festeggiato dai presenti, ha detto ai cronisti con un pizzico di rammarico: "Avrei potuto far meglio. Non ho visto che mancavano gli ultimi dieci minuti. Altrimenti sarei andato un po' più veloce". Nato ad Amiens nel, piccoletto di poco sopra al metro e 50, Marchand ha iniziato ad andare in bicicletta a 67 anni dopo aver vissuto le due guerre mondiali e visto diversi continenti, e nelaveva già stabilito un, in