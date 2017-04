Tom Boonen ha scelto la Parigi-Roubaix come ultima gara della sua carriera e domenica il capitano della Quick Step-Floors sarà il grande favorito per tagliare per primo il traguardo nel velodromo di Roubaix, tradizione sede dell'arrivo della Regina delle Classiche dopo 257 km e 29 settori in pavè. "Voglio arrivare sul podio. Spero di farcela, di salutare tutti e svegliarmi il giorno dopo come una persona comune, non più da ciclista professionista. Sarà strano, ma credo di essere pronto", ha detto Boonen.

Il campionissimo belga, 36 anni, vincitore di quattro edizioni nell'Inferno del Nord, senza dimenticare tre giri delle Fiandre e il Mondiale 2005 a Madrid, ha aggiunto nell'intervista con Eurosport: "Questa corsa a mio parere è la più bella al mondo. E' un pezzo di storia unico e va preservata. E' l'unica corsa che termina in un'arena: all'ultimo chilometro senti il rumore che aumenta. E' qualcosa di speciale, unico nel ciclismo".

Domenica ultima gara per Boonen e ultima in stagione delle classiche sul pavè: dalla settimana successiva spazio alle gare nelle Ardenne con Amstel Gold Race (16 aprile), Freccia Vallone (19 aprile) e Liegi-Bastogne-Liegi (23 aprile) in rapida successione.