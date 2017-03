Ciclismo, Attraverso le Fiandre: sorpresa Lampaert, Gilbert secondo

Yves Lampaert trionfa all'edizione 2017 della Dwaars door Vlaanderen (Attraverso le Fiandre), corsa fiamminga per la prima volta inserita nel calendario del World Tour. Il corridore belga della Quick-Step vince in solitaria davanti al connazionale e compagno di team, Philippe Gilbert. Ed è proprio il campione del Mondo del 2012 ad aver dato vita alla fuga vincente creando la selezione sui muri e regalando di fatto il successo a Lampaert. Terzo piazza per Alexey Lutsenko della Astana, quarto Luke Durbridge della Orica-Scott.



Corsa ricca di spunti fin dal via di Roeselare con molti tentativi di fuga. L'azione decisiva è stata portata da Gilbert sul muro di Berendries: il belga è andato all'attacco insieme ad una ventina di corridori escludendo dai giochi velocisti come Demare e Gaviria. Sulle salite simbolo del più noto Giro delle Fiandre, l'Oude Kwaremont e il Paterberg, iridato del 2012 ha nuovamente allungato con a ruota il compagno di squadra, Durbridge e Lutsenko. Ai -7 dal traguardo arriva l'azione decisiva di Lampaert che saluta tutti e va a trionfare.