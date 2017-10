Champions: Juventus in semifinale, 0-0 col Barcellona

In un Camp Nou da record, il ritorno dei quarti di finale di UEFA Champions League tra Barcellona e Juventus termina 0-0, esultano i bianconeri, che volano in semifinale grazie al 3-0 maturato allo Stadium. Ancora una volta, è la difesa di Allegri a fare la differenza: solo due conclusioni verso lo specchio concesse ad un attacco da sessantadue gol in stagione. Il Barcellona interrompe così la sua striscia di 15 vittorie consecutive tra le mura amiche in Champions League ed abbandona la competizione. Juve che stacca il pass per le semifinale, con un invidiabile bottino di soli due gol subiti in otto partite.



Match che si apre su ritmi infernali: pressing blaugrana a tutto campo e Juve pericolosa in contropiede. Meglio i bianconeri nel primo quarto d'ora, che vanno vicini alla rete con un tiro dal limite di Gonzalo Higuain. Fase centrale del match tutta di marca spagnola, la migliore occasione capita sui piedi di Messi al 19': sinistro da buona posizione, palla fuori. Nel finale, con il Barcellona più impegnato a protestare con l'arbitro che a giocare, si riaffaccia in avanti la Juve, senza però trovare la via della rete.



Il secondo tempo del Camp Nou si gioca solo nella metà campo dei bianconeri, che mettono la testa fuori dalla propria metà in pochissime occasioni. Nonostante un netto predominio territoriale e numerosi tentativi da fuori area, i blaugrana faticano a costruire palle-gol importanti. Ci prova Messi con un sinistro a giro al 55' e pochi minuti più tardi è ancora lo stesso argentino a spedire in curva dopo un'uscita imprecisa di Buffon. Nel finale, la Juve prova a chiudere il match in anticipo e si lancia più volte in contropiede, senza la giusta precisione. L'assalto finale del Barcellona non produce i frutti sperati, i bianconeri possono esultare: finisce 0-0 al Camp Nou.