Roma: via Salah, Di Francesco potrebbe portare Berardi

Dopo l'addio di Luciano Spalletti e la confessione del ds della Roma Monchi, è solo questione di tempo, ma Eusebio Di Francesco sarà il nuovo allenatore del club giallorosso. L'accordo c'è, l'ufficialità è ad un passo. Dopodiché, si potrà pensare al calciomercato e agli affari in uscita e in entrata.

Nel primo caso, è da registrare l'interesse del Liverpool per Mohamed Salah. Come riportato da 'La Gazzetta dello Sport', l'egiziano, protagonista nella cavalcata della Roma degli 87 punti con i suoi 15 gol in Serie A, potrebbe cambiare aria. I Reds, già vicini all'acquisto dell'esterno destro prima del passaggio dell'ex Basilea al Chelsea. Ora, la trattativa è in fase avanzata: l'agente, Ramy Abbas, aveva pubblicato su Instagram una foto, poi rimossa, di un biglietto per Londra, seguendo l'account ufficiale del club di Anfield Road. La Roma, ovviamente, non vuole lasciar andare via Salah con tanta leggerezza: la dirigenza giallorossa chiederà almeno 30-35 milioni per l'ex Fiorentina, cercando in ogni modo di realizzare una plusvalenza.

In caso di cessione, sarà caccia al sostituto: un'idea arriva proprio dal prossimo tecnico: Eusebio Di Francesco, infatti, potrebbe essere la chiave per arrivare a Domenico Berardi del Sassuolo. Il classe '94, che piace anche all'Inter, ha una valutazione di 40 milioni. Possibile, però, inserire qualche contropartita tecnica: in particolare, la Roma potrebbe inserire nella trattativa Marchizza e Tumminello, i due gioiellini della Primavera giallorossa che tanto piacciono ai neroverdi. Questo consentirebbe di ottenere uno sconto sul 22enne.