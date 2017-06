Roma: Salah al Liverpool, Ghezzal in pole per sostituirlo

Mohamed Salah è ormai ad un passo dal Liverpool. A riportarlo è il sito egiziano KingFut che rivela anche il giorno del suo sbarco in Inghilterra: martedì l'esterno, che ha già prenotato il volo, è atteso nella città britannica per le visite mediche di rito. Nelle casse della Roma andrà una cifra che si aggira tra i 40 e i 45 milioni di euro, un bottino che permette al nuovo direttore sportivo Monchi di muoversi con maggiore facilità sul mercato in entrata.

La pista più calda nelle ultime ore è quella che porta a un altro esterno come Rachid Ghezzal, in scadenza nel 2018 con il Lione. Il 25enne, già cercato dal Milan, si è rifiutato di firmare il rinnovo del contratto con il club francese ed ora potrebbe sbarcare in Italia per seguire le orme del fratello procuratore, con un passato tra A e B al Siena, Bari e Parma. Ghezzal è un mancino che gioca a destra e andrebbe a ricoprire il posto occupato da Salah nell'ultima stagione.